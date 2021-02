Alla vigilia del derby,, che potrebbe avere risvolti fondamentali in chiave scudetto. Dovrebbe, perché, alla luce delle dichiarazioni del patron di Suning, Zhang Jindong ("Chiuderemo tutte le attività irrilevanti"), e a causa delle ultime novità di cui vi abbiamo raccontato in merito ai mancati pagamenti per la trasmissione della Serie A in Cina Prima in classifica, l'Inter vive una paradossale situazione di incertezza ai piani alti, con, nelle prossime settimane, a far quadrato nello spogliatoio, in modo che nessuno spiffero o rumors vada a incidere sul cammino dei nerazzurri. Questo perchéin tutte le trattative per idi contratto, stanno iniziando ad alimentare in tutta Europa un, da parte dei top club, per i campioni della rosa dell'Inter.E così, dalla Spagna rilanciano un, che piace alla dirigenza blaugrana (mentre Koeman preferirebbe), e dall'Inghilterra riferiscono di undisposto a fare follie per portare al Manchester City. Altre manifestazioni di interesse arriveranno sicuramente nelle prossime settimane, per i giocatori sopracitati e per altri, come, rilanciando o cedendo a buone condizioni a una proprietà degna della storia nerazzurra. Perché Conte e la squadra meritano di giocarsi lo scudetto in tutta serenità. E i tifosi voglionoche dopo anni hanno riportato l'Inter al primo posto della classifica.