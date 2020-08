è pronta a liberarsi die dopo l'addio già ufficializzato di Mauroprima e Valentinopoi, sta valutando con grande forza la possibilità di una cessione a titolo definitivo anche di. Il centrocampista portoghese è infatti rientrato in nerazzurro dal prestito allache non ha esercitato il diritto di riscatto per 18 milioni di euro presente negli accordi del club e ora è finito nel mirino delL'offerta arrivata sul tavolo dei dirigenti nerazzurri verrà valutata nei prossimi giorni una volta chiusa la pratica Kolarov, ma il club portogheseUna valutazione che coincide con il costo storico a bilancio del club nerazzurro (Poco più di 12 milioni avendolo pagato 45 milioni di euro nell'ormai lontana estate 2016) e che permetterà alla società di Viale della Liberazione di non far segnare una minusvalenza a bilancio oltre a risparmiare i 6 milioni lordi del suo ingaggio.Un'offerta che però, negli ultimi giorni,che resta divisa sulla presenza di una clausola "anti-rivali" firmata dall'Inter al momento del suo acquisto dallo Sporting Lisbona. Secondo Record la clausola non esisterebbe e sarebbe invece soltanto un diritto di prelazione in favore dei Leoes.A fare chiarezza, almeno per ora, è stato ilche ha confermato l'esistenza dellaServirà quindi una forte opera di mediazione per superare questo scoglio e liberare il bilancio nerazzurro dal peso del cartellino del portoghese.