Il Marsigilia ci prova per Dalbert, di nuovo. Dopo il tentativo di gennaio, il club francese è pronto a tornare alla carica per il terzino sinistro dell'Inter: come scrive FcInterNews.it, l'OM prepara un'offerta da 15 milioni di euro da presentare al club nerazzurro. E' ancora da definire, però, la formula: prestito con obbligo di riscatto o titolo definitivo.