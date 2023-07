Non solo tengono banco le trattative legate a Romelu Lukaku e André Onana in casa Inter, ma si lavora anche su altri fronti. Nelle ultime ore si è scaldata la questione Gosens che i nerazzurri vogliono sbrigare per poi poter riorganizzare al meglio anche la fascia sinistra. La soluzione sembra arrivare dalla Germania, con il Wolfsburg che ha fatto un passo importante, avanzando un'offerta per l'esterno tedesco ex Atalanta. L'Inter non disdegna e il ragazzo gradisce la destinazione. A quel punto Marotta andrà sul sostituto, con un nome già pronto.



L'OFFERTA - Robin Gosens l'ha sempre fatto intuire: la destinazione prediletta è la Bundesliga. Si attendeva un'offerta dal Wolfsburg ed ora è arrivata: prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni, con il giocatore che gradisce la destinazione e lascerebbe volentieri Milano per trasferirsi in Germania. La base per la trattativa è buona, con qualche milione in più si può chiudere.



ALTERNATIVA PRONTA - L'alternativa Marotta e Ausilio in caso di partenza di Gosens ce l'avrebbero pronta ed è Carlos Augusto del Monza. Da tempo nei radar nerazzuri, l'italo-brasiliano rappresenta il profilo ideale per rimpolpare il reparto di sinistra. Corsa, duttilità e - come dimostrano i numeri di quest'anno - anche gol. Se parte Gosens è lui il prescelto dell'Inter.