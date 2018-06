Stavolta a premere sull’acceleratore c’è l’Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per Federico Chiesa della Fiorentina i nerazzurri sono pronti a mettere in piedi un’operazione dalle grandi dimensioni, fino a sfondare il muro dei 70 milioni di euro tra soldi e giocatori. Rimane forte la presa di posizione della Fiorentina: non c’è nessuna intenzione di cedere il giocatore. L’Inter non è spaventata dal fatto che la Fiorentina abbia già detto no a un’offerta da 50 milioni di euro più Ounas e Rog dal Napoli e prepara l’offerta. Si parla di 40-50 milioni più la possibilità di inserire giocatori che piacciono alla Fiorentina come Karamoh, Dalbert e Valietti, giovane terzino della Primavera. Alla fine peserà la volontà della famiglia Della Valle, con Diego che al momento è all’estero, per cui non sono attese svolte immediate.