L'Inter vuole ripartire dai rinnovi, per poter costruire le basi in vista del mercato invernale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno avanzato un'offerta di prolungamento del contratto ad Alessandro Bastoni, considerato un elemento centrale del progetto. L'offerta è di 4,5 milioni per un contratto fino al 2027. Nonostante la volontà del giocatore sia quella di continuare con l'Inter, il suo entourage si è preso un po' di tempo per valutare l'offerta, visto anche l'interessamento di diversi club inglesi.