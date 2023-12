L'Inter guarda al mercato dei portieri con la certezza Yann Sommer, autore di un'altra super prestazione anche contro il Napoli, ma con la volontà di studiare possibili colpi per affiancarlo in vista del futuro. Secondo Sportmediaset è stato offerto da intermediari alla dirigenza nerazzurra il portiere del Napoli Alex Meret che ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2024, ma per cui il club campano ha un'opzione di rinnovo automatico di un anno. L'idea degli emissari mercato è di portarlo a Milano a parametro zero, che sia questa stagione o la prossima.