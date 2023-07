si è innamorato dell’Italia. Letteralmente. Il difensore classe ‘93 a Lecce ha ritrovato il sorriso dopo stagioni complicate, ha avuto un ruolo decisivo per la salvezza dei giallorossi e- Dopo la risoluzione del contratto col Barcellona l’agente di Umtiti si è già attivato per cercare una nuova sistemazione in Italia al ragazzo. Il difensore francese è stato proposto all’Inter che lì dietro ha perso Skriniar e D’Ambrosio: i nerazzurri hanno ufficializzato l’arrivo di Bisseck ma manca ancora un sesto difensore (gli altri sono Bastoni, Acerbi, de Vrij e Darmian)., che col Barça aveva uno stipendio di quasi 5 milioni e in più ci sarebbero anche le commissioni da pagare agli agenti.- Un’altra pista sondata in Italia è quella del Monza:. Un’operazione comunque difficile. Così come sarebbe complicato, per un fatto di costi, tornare a lavorare con Baroni a Verona. Umtiti è rinato dopo la stagione al Lecce, e ora non vuole più lasciare la Serie A.