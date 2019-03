Il caso Icardi si avvia, finalmente per l'Inter e per i propri tifosi, ad una quantomeno parziale conclusione. L'attaccante argentino dopo essere rientrato a disposizione di Luciano Spalletti ed essersi allenato prima a parte e poi col gruppo ha riallacciato i contatti con i compagni di squadra e viaggia spedito verso la gara di domenica sera contro la Lazio.



IL DISCORSO ALLA SQUADRA - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l'allenamento con partitella di ieri Icardi parlerà oggi a tutta la squadra e allo staff coordinato da Luciano Spalletti (ieri assente per motivi personali). L'ex capitano non riavrà salvo clamorose decisioni la fascia da capitano, ma chiarirà la propria posizione davanti a tutti senza se e senza ma.



LAUTARO IN DUBBIO - Un comportamento apprezzato dalla dirigenza e che potrebbe incredibilmente portarlo dall'essere fuori rosa al tornare da titolare assoluto dell'attacco nerazzurro. Sì perché dall'Argentina sta rientrando un Lautaro Martinez affaticato e clamorosamente in dubbio per la gara contro la Lazio. Icardi sarà convocato e, se Il Toro non starà bene, potrebbe anche essere schierato da titolare al suo rientro. La scelta sarà solamente tecnica e verrà presa da Spalletti dopo i prossimi allenamenti.