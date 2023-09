nonostante una proprietà in bilico e le tante, tantissime, voci sulla possibile cessione all'orizzonte. Il lavoro portato avanti dagli ade dai loro sottoposti è stato eccellente e, soprattutto grazie al grandioso percorso in Champions League e al player trading,che si occuperà principalmente di chiudere esocietario al 30 giugno 2023. Un bilancio che poi dovrà essere approvatoche di consuetudine per il club nerazzurro si tiene intorno alla metà/fine del mese di ottobre.L'Inter aveva chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con un passivo importante da -145 milioni di euro che a sua volta aveva visto un'estrema riduzione delle perdite rispetto alle due stagioni condizionate dal Covid che avevano portato il passivo ad oltre 245 milioni di euro. La stima, elaborata da CF è di una riduzione fino agarantiti soprattuttoche portano nelle casse del club circa 80 milioni di euro, poi daie, sicuramente dal mercato conRisultati che hanno permesso di mitigare ile con circa 24 milioni di euro non incassati dai nerazzurri per i mancati pagamenti dello sponsor.