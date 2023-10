Sebbene quella di oggi sia soltanto una formalità, il passaggiorappresenta comunque perun passaggio fondamentale dell'annata economica del club e in particolare quest'anno, con la scadenza delall'orizzonte, la riunione che si svolgerà a partire dalle 10.30 a Milano, presso la prestigiosa corince di, potrebbe rappresentare un primo piccolo punto di svolta. Il club ha deciso, a differenza degli anni scorsi, di tenere i giornalisti lontani dall'Assemblea segno che qualcosa, probabilmente, si sta muovendo.A Milano, ancora una volta, non ci sarà Steven Zhang. Il presidente nerazzurro si collegherà in videoconferenza dalla Cina dove è trattenuto da impegni lavorativi legati a Suning e che ormai da tanto tempo non gli consentono di stare vicino alla squadra. Proprio l'Assemblea ratificherà la sostituizione di un membro in quota Suning all'interno del Consiglio di Amministrazione. Ai presentii si rivolgeranno quindi soltanto 3 persone: Beppe Marotta , Alessandro Antonello e proprio Zhang con i rispettivi discorsi.Il rosso a bilancio che sarà controfirmato dall'Asseblea sarà di 85 milioni di euro ma i numeri sono in aumento. Il fatturato, in leggerissima contrazione, si chiude a 425 milioni di euro, tuttavia le perdite sono in forte calo a 55 milioni di euro e i ricavi in crescita a +60 milioni grazie anche al player trading. Il quadro complessivo, quindi, è di un bilancio chiuso in passivo sì, ma ridotto rispetto all'anno scorso a "soli" 85 milioni.Con i giornalisti non coinvolti, le speranze di una chiarimento sul futuro societario spetteranno tutte alleper gestire la scadenza del prestito da 275 milioni di euro di Oaktree., già certamente irrealizzabile, è la restituzione, con tanto di ricchissimi interessi, del prestito.è l'ingresso di un socio di minoranza che ripaghi Oaktree in cambio di un pacchetto di quote.e più probabile è invece un rifinanziamento del prestito a cifre più altre e più elevate anche in termini di interessi. Infineè quella di una cessione della maggioranza del club (debiti compresi), ma anche in questo caso il tempo stringe dato che non risultano, almeno per ora, due diligence in corso per l'analisi dei conti.