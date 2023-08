L'Inter cerca un centravanti sul mercato. Il Bologna chiede 15-20 milioni di euro per l'ex nerazzurro Arnautovic, 34 anni. L'Arsenal chiede più di 35 milioni per il giovane Balogun e così, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, oggi i dirigenti torneranno a bussare alla porta del Porto per l'iraniano Taremi, 31 anni, valutato 30 milioni di euro.