. Il difensore francese, in grado di giocare da terzino destro, da braccetto o da centrale in uno schieramento a quattro, è la prima scelta di Beppe Marotta, che ieri sera, poco prima del calcio d'inizio del match contro il Monza, ha fatto il punto sulla trattativa: "La volontà del giocatore è importante e lui ha espresso la sua volontà di venire da noi che vale tanto. Il Bayern è una società molto ricca e non si priva così facilmente dei suoi giocatori importanti.È ancora aperta? Sì assolutamente".L'Inter vuole Pavard, Pavard vuole l'Inter, il terzo incomodo, il Bayern, per il momento dice noconsiderando la distanza che c'è tra offerta dei nerazzurri, 20 più 5 di bonus, e la richiesta dei bavaresi, 35, bonus compresi, il secondo è legato al campo, visto che il Bayern fatica a trovare il sostituto e, ma l'affare resta in salita. L'Inter ha scelto Pavard, ma non vuole alzare troppo l'asticella per un giocatore in scadenza tra meno di un anno. Il Bayern Monaco è consapevole che il francese ex Stoccarda ha concluso il suo ciclo, non può però rimanere scoperto in quella zona del campo. Serve un sostituto, in quest'ottica attenzione a