Lo scudetto porta tante novità in casa Inter. In occasione della partita di oggi contro la Roma, la squadra di Conte scenderà in campo con la quarta maglia "I M Special Jersey", il primo kit da gara con il nuovo logo del club nerazzurro (nella foto un tifoso interista la indossa mentre fa il vaccino anti-Covid).



Inoltre sempre stasera risuonerà per la prima volta allo stadio Meazza il nuovo inno ufficiale: Yes, I M Inter! Il testo è stato scritto da Max Pezzali con Claudio Cecchetto e Mirko Mengozzi, la musica è di Renato Garretto e Dj Pitch. Il brano, prodotto da Cecchetto, è cantato da Caterina Mastaglio e da Mirko Mengozzi, lo speaker ufficiale dell'Inter a San Siro.



Intanto sui social impazza la polemica dei tifosi contro l'anticipazione (fonte: Footy Headlines) di quella sempre griffata Nike che sarebbe la nuova maglia per la prossima stagione: con un nuovo sponsor e lo scudetto sul petto a sfondo pitonato.



LE FOTO NELLA GALLERY