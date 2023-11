La vittoria di ieri a Salisburgo con annessa qualificazione a ottavi di finale di Champions League ha lanciato l'Inter anche verso il Mondiale per Club 2025, in virtù del ranking dell'ultimo quadriennio. L'Italia ha a disposizione un altro posto per la rassegna iridata, posto che, ora come ora, spetterebbe alla Juventus, ma Milan e Napoli possono attentare a questa situazione andando più avanti possibile in Europa e guadagnando punti sui bianconeri, che quest'anno non partecipano per le note vicende giudiziarie. In sostanza, la Juve a questo punto può solo "gufare", forte del suo vantaggio. Partecipano di diritto le ultime vincitrici di Champions League: Chelsea, Real Madrid e Manchester City, oltre alle omologhe degli altri continenti: Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Wydad Casablanca, Al Ahly, Monterrey, Seattle Sounders, Leon, Al Hilal, Urawa Reds.