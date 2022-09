Cadere è consentito, rialzarsi è obbligatorio. Ci rialzeremo restando uniti e dando la nostra anima in campo. Grazie Nerazzurri per il vostro sostegno nella mia prima partita a San Siro, un sogno che si è avverato. #ForzaInter @Inter pic.twitter.com/mSRNGrAIUO — Andre Onana (@AndreyOnana) September 8, 2022

Momento di difficoltà per l', dopo le due sconfitte consecutive nel derby e all'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco. A suonare la carica ci pensa, con un messaggio sui social: "Cadere è consentito, rialzarsi è obbligatorio. Ci rialzeremo restando uniti e dando la nostra anima in campo. Grazie Nerazzurri per il vostro sostegno nella mia prima partita a San Siro, un sogno che si è avverato".