Nessun passo avanti, nessuna novità. Il Manchester United non ha ancora presentato all'Inter l'offerta al rialzo per convincere il club nerazzurro a cedere André Onana e allora il portiere camerunese è stato convocato per il ritiro che inizia ufficialmente oggi ad Appiano Gentile da Simone Inzaghi.



ONANA AD APPIANO - Nessuna novità. E Onana che - riporta Mediaset - regolarmente e come da copione, si è presentato questa mattina presso il Suning Training Centre di Appiano Gentile. Inizierà con il classico iter delle visite e con un po' di palestra rimanendo però in attesa della chiamata finale da Manchester.



COSA MANCA - L'Inter non sta mollando e, consapevole che i soldi incassati dalla sua cessione servano per l'operazione con il Chelsea per riportare a Milano Romelu Lukaku, non ha alcuna intenzione di fare sconti. La valutazione iniziale di 60 milioni non sarà raggiunta, ma non basteranno i 40 milioni bonus compresi offerti finora. Servirà arrivare ad almeno 50 di cui almeno 45 di parte fissa garantita. La speranza del club è che possa arrivare entro la giornata di domani, così da spingere già nel weekend con i Blues per Big Rom.