Intervistato da theplayerstribune.com, il nuovo portiere dell'Inter, André Onana, ha raccontato un simpaticissimo aneddoto legato al suo trasferimento in Olanda.



“Uno shock culturale che mi colpì poi pesantemente quando firmai il primo contratto professionistico, quello con l'Ajax, quattro anni e mezzo dopo. Arrivai in Olanda il 3 gennaio 2015 e mi ricorderò sempre il clima. Amsterdam è una bella città ma ragazzi...che freddo! Pensateci: avevo passato una vita in Camerun, poi mi ero spostato a Barcellona. In Camerun la neve non esiste, è già tanto se si arriva minimo a 20 gradi. A Barcellona quando nevica, invece, si resta a casa. La prima volta che vidi la neve ad Amsterdam mi alzai, mi affacciai alla finestra...richiusi subito tutto e tornai a letto. Non c'era verso! Un'ora dopo circa ricevetti una chiamata dal club: "Dove sei? Dovresti essere ad allenarti!. E io, "Amico ma sta nevicando. Come dovrei guidare con questo tempo?. Sì, puoi guidare. Vieni qui subito!"