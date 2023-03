André Onana eroe fuori dal campo. Il portiere dell'Inter, da sempre molto impegnato per aiutare il suo Camerun con la Fondazione André Onana, ha promosso una nuova iniziativa benefica insieme alla Scuola Americana di Milano: una raccolta di 800 libri da inviare in Camerun, con la prima collaborazione tra la fondazione del calciatore nerazzurro e un centro educativo in Italia.