André Onana è stato uno dei fattori decisivi dell'Inter finalista di Champions League, tanto da guadagnarsi il riconoscimento di Pep Guardiola, il guru del Manchester City che sabato a Istanbul contenderà ai nerazzurri la coppa dalle grandi orecchie: "L'Inter può far male con la costruzione dal basso di Onana, è una qualità speciale perché ti svuota il centrocampo. Onana con i piedi è eccezionale".



ECCO IL CHELSEA - Arrivato all'Inter il 1° luglio de 2022 a parametro zero, Onana non piace solo ai nerazzurri e a Guardiola. Anche il Chelsea infatti ha messo gli occhi sul portiere camerunese, in ottica mercato ovviamente. I Blues, che hanno dimostrato nell'ultimo anno di non avere alcuna remora a investire grandi cifre per la campagna acquisti, pensano al classe 1996 ex Ajax per la prossima stagione. E all'Inter, dopo aver tesserato Onana a costo zero un anno fa, una plusvalenza non dispiacerebbe affatto.



SCAMBIO CLAMOROSO - Un eventuale affare Onana fra Chelsea e Inter potrebbe coinvolgere anche altri due protagonisti, per uno scambio clamoroso. Secondo quanto riporta Repubblica, i Blues, respinti dal Milan per Mike Maignan, per arrivare a Onana (che sarebbe acquistato a titolo definitivo) potrebbero mettere sul piatto il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku e ascoltare la richiesta dell'Inter, che vorrebbe inserire nell'operazione anche il prestito di Kalidou Koulibaly, che Marotta e Ausilio hanno individuato come sostituto di Milan Skriniar. Onana per Lukaku, Koulibaly e soldi: per l'Inter sarebbe la Champions delle plusvalenze.