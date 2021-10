Dusan Tadic, capitano dell'Ajax, parla di André Onana, portiere dei Lancieri in scadenza di contratto e molto vicino a un passaggio all'Inter: "Si, è tornato e ci parliamo. È in forma ed è bello da vedere. André è uno dei migliori portieri al mondo. Tutti lo sanno. È abbastanza grande e dovrebbe fare ciò che pensa sia giusto per lui. Possiamo dirgli delle cose, ma decide lui" le sue parole ad AjaxShowTime.nl.