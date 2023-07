In queste ore il giocatore è in volo per l'Inghilterra dove domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con i Red Devils. L'ex Ajax è stata una richiesta esplicita dell'allenatore ten Hag, che con Onana ha già lavorato sei anni in Olanda e ora si ritroveranno a Manchester.- Per l'Inter non è mai stato sul mercato o considerato in uscita, la posizione dei nerazzurri è sempre stata quella di chi era pronto ad ascoltare eventuali offerte.- pagabili in 4 rate - una cifra importante che nelle casse della società genera una plusvalenza piena avendo preso Onana a parametro zero.- Ora l'Inter volta pagina e punta a trovare il sostituto. Il nome più caldo è quello didel Bayern Monaco: col portiere classe '88 c'è già un accordo verbale, sul contratto ha una clausola rescissoria di 6 milioni ma i nerazzurri puntano sui buoni rapporti tra società per ottenere uno sconto. Altro indizio del possibile addio di Sommer è l'esclusione del portiere dall'amichevole di oggi vinta dalla squadra di Tuchel contro il Rottach-Egern.