La caccia al vice-Lukaku potrebbe portare l’Inter a guardare in casa Cagliari. Per i betting analyst, infatti, nel mirino dell'Inter c'è anche Leonardo Pavoletti, tanto che il suo approdo in nerazzurro entro il 1 febbraio è accompagnato da una quota non molto alta, 4 volte la posta. Il 32enne attaccante del Cagliari potrebbe essere l’elemento giusto per la rosa di Antonio Conte, visto anche il parametro low cost. Nei giorni scorsi i dirigenti nerazzurri – Giueppe Marotta in primis – hanno confermato la scarsa disponibilità a grandi investimenti per la sessione di calciomercato invernale. Pavoletti, che con il Cagliari ha finora segnato 30 gol in 82 presenze, rappresenterebbe una pedina valida da regalare ad Antonio Conte per il ruolo di vice-Lukaku, ma senza follie economiche.