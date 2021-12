Prima di chiudere l'operazione con qualsiasi altro club, il Sassuolo darà precedenza all'Inter per Scamacca. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Che Scamacca piaccia ai nerazzurri non è un mistero: è stato uno dei nomi in ballo anche la scorsa estate, il profilo è gradito a tutti, allenatore compreso. La contromossa nasce proprio da una tempistica che coincide, quella della prossima estate. Va bene al Sassuolo, che non ha intenzione di toccare oggi il reparto offensivo. E va bene ai nerazzurri, oggi copertissimi in attacco dopo la ripresa ad alti livelli di Sanchez. L’Inter si è dunque iscritta alla corsa per l’estate. E ha strappato al Sassuolo la promessa che nulla si farà senza che il club nerazzurro ne sia al corrente. La società di Zhang è disposta a superare quota 35 milioni, avvicinandosi ai 40-45 milioni del Sassuolo. Marotta e Ausilio hanno in mano una carta importante da giocarsi, ovvero il cartellino di Pinamonti”.