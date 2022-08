, che inducano il presidente Steven Zhang ad un altro cambio di rotta,Troppi pochi per il club di Viale della Liberazione i 50 milioni di euro più bonus rimessi sul piatto dal direttore dell'area Luis Campos e dal ds Antero Henrique:di trattenere i pezzi pregiati della rosa e rimandare ai mesi prossimi quegli incassi che consentirebbero di registrare entro il 30 giugno 2023 quell'attivo di minimo 60 milioni prospettato dalla proprietà.- E ora che succede col centrale slovacco, il cui contratto scade tra poco meno di un anno?dell'attuale accordo. Skriniar guadagna 3,5 milioni e la logica porta a pensare che da parte di Marotta e Ausilio arrivi a mercato concluso, al livello dei giocatori più pagati, Lukaku escluso: i 6 milioni garantiti a Lautaro Martinez e Brozovic dovrebbero dunque rappresentare il parametro di riferimento.- Difficile ad oggi stabilire se il possibile prolungamento rappresenti un indizio su una permanenza a lungo termine dell'ex difensore della Samp, da sempre molto apprezzato sul mercato internazionale ma al contempo uno dei giocatori fisiologicamente sacrificabili sull'altare delle esigenze di bilancio dell'Inter, un bilancio che rimane profondamente in rosso nonostante i sacrifici imposti da Suning e l'opera di taglio dei costi inaugurata da Marotta giù nell'estate 2021.I rappresentanti del club francese non hanno ancora abbandonato Milano e, pur prendendo in considerazione ipotesi alternative per inforzare la difesa a tre di Galtier (Simakan del Lipsia è il piano B più verosimile), non si possono escludere a priori nuovi rilanci prima della fatidica data del 1° settembre.