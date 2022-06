Lukaku, il rinnovo di Inzaghi, Asllani, Bellanova, Mkhitaryan e Onana. L'Inter 2022/23 prende sempre più forma, ma prima di poter accelerare anche su altre piste come quelle per Dybala o Bremer servirà anche piazzare qualche uscita che faccia spazio anche e soprattutto a livello salariale. Per questo,, aspettando l'offerta del PSG per Skriniar, nei prossimi giorni è atteso l'incontro più importante, quello con l'agente di Alexis Sanchez e Arturo Vidal, Fernando Felicevich.



OBIETTIVO EVITARE LA CLAUSOLA - L'obiettivo del club nerazzurro è quello di liberarsi di entrambi i calciatori cileni, possibilmente con uno sconto sulla clausola per la rescissione da 4 milioni di euro presente nei contratti di entrambi. Sia per Sanchez che per Vidal il prossimo sarebbe l'anno più remunerativo con stipendi rispettivamente da 8,5 milioni e 9,5 milioni di euro. Per entrambi è stato usato il decreto crescita e l'obiettivo è quello di riuscire a fare spazio nel monte ingaggi per 27 milioni di euro lordi complessivi. E se Lukaku prenderà il posto direttamente di Sanchez potendo sfruttare proprio i benefici del Decreto Crescita, con il risparmio di Vidal si aprirebbe definitivamente la finestra giusta per far spazio all'ingaggio di Paulo Dybala oggi ancora in standby.