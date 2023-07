Dopo aver ceduto Brozovic e preso Frattesi, l'Inter prepara altri movimenti sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ora la priorità è riportare a Milano l'attaccante belga Lukaku: proposto al Chelsea un prestito a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 30 milioni più bonus legati ai risultati.



In uscita va sacrificato Onana. Il Manchester United offre 40 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus per il portiere camerunese, valutato 60 milioni dall'Inter, che però potrebbe cedere a 50 milioni.