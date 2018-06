Radja Nainggolan può essere l'apripista per altre operazioni in entrata molto importanti per un'Inter che, ritrovata la Champions League, guarda alla prossima stagione con ritrovato ottimismo. Sono molti i fronti aperti sul mercato per il club nerazzurro, dalla corsa a un altro centrocampista (Mousa Dembelé e William Carvalho i nomi più caldi), a quello per un esterno destro di difesa alternativo a D'Ambrosio, con Vrsaljko, Zappacosta e Florenzi che rimangono obiettivi sensibili. E poi attenzione a quanto può cambiare nella batteria degli attaccanti esterni, con Politano particolarmente caldo, ma anche Suso e Malcom in lista, senza dimenticare le trattative in uscita, con le sirene che suonano forte per Brozovic, Vecino, Perisic e Icardi.