Inter, ora tutto sul campionato: tre record da inseguire

L’Inter viene eliminata dalla Champions League. Decisiva la lotteria dei calci di rigore che ha premiato la formazione di Simeone, dopo gli errori di Sanchez, Klaassen e Lautaro Martinez. Un ko che spegne i sogni del tifo nerazzurro di proseguire la campagna europea e replicare il grande percorso effettuato solamente nella scorsa annata, culminata con la sconfitta di misura nella finale di Istanbul contro il Manchester City.



Resta, a questo punto, da centrare il grande e reale obiettivo stagionale per i nerazzurri: lo scudetto della seconda stella. I 16 punti di vantaggio dal Milan 2°, a 10 partite dal termine, sono un bottino rassicurante, ma la squadra meneghina può centrare almeno tre record, che si possono inseguire a partire già dalla prossima sfida contro il Napoli: i 97 punti di Mancini nel 2006/07 come miglior risultato del club e i 102 della Juventus 2013/14 considerando tutta la Serie A. Per Lautaro, invece, i 36 gol di Higuain e Immobile, record assoluto del nostro campionato.