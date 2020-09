Un'uscita e un'entrata e, anche se in ruoli diversi, pareggiano ancora una volta il bilancio del mercato dell'Inter che resta a costo praticamente zero. Sono infatti ore caldissime per le due trattative già ben avviate sia per l'addio di Diego Godin che per l'acquisto di Arturo Vidal.



ACCORDO PER GODIN - Oggi il direttore sportivo del Cagliari, Carta, ha confermato che per l'acquisto di Diego Godin le parti stanno lavorando alacremente e nel corso della giornata l'accordo è stato trovato anche fra il difensore uruguaiano e il club nerazzurro sulla buonuscita richiesta dato un contratto ancora lungo per altri due anni. Il club nerazzurro pagherà un parte dello stipendio 2020/21 (qualche mensilità) sotto forma di indennizzo e poi firmerà con il club sardo per tre anni a circa 2,5 milioni di euro.



VIDAL, ARMADIETTO SVUOTATO? - Liberato il bilancio dal peso del contratto di Godin l'Inter avrà lo spazio giusto per chiudere anche il colpo Vidal. Secondo quanto riportato da parte della stampa spagnola oggi il centrocampista cileno ha svuotato l'armadietto nel centro sportivo del Barcellona e già nella giornata di domani potrebbe essere a Milano. L'Inter verserà un piccolo indennizzo da circa 500mila euro + bonus variabili in base ai risultati, mentre il club catalano pagherà a Vidal parte dell'attuale stipendio sotto forma di indennizzo. Entrambi gli affari sono in dirittura di arrivo con Conte che avrà spostato altri due tasselli fondamentali del suo progetto.