Ore decisive per il futuro di Arturo Vidal. Il cileno sarà il prossimo centrocampista dell'Inter, l'affare potrebbe chiudersi già in giornata. Dopo la scelta, in accordo con il club, di non partecipare alla seduta di ieri, il Guerriero questa mattina si è presentato regolarmente l​a Ciutat Esportiva Joan Gamper, non per allenarsi ma per salutare i compagni e liberare l'armadietto. Ormai non si sente più un giocatore del Barça, le valigie sono pronte, aspetta una chiamata da Milano per prendere il primo volo per l'Italia.



PRIMA GODIN - L'Inter l'ha messo in stand by, ma non sono sorti problemi nella chiusura dell'affare. Marotta e Ausilio vogliono prima chiudere la cessione di Diego Godin al Cagliari, che permetterà al club nerazzurro di risparmiare più di 15 milioni di euro d'ingaggio, poi daranno l'ok al viaggio di Vidal. Per l'uruguaiano in rossoblù è la giornata chiave: partirà e, con effetto domino, sbarcherà Vidal. Il rinforzo chiesto da Conte.