Duvan Zapata continua a essere un obiettivo dell'Inter. Come scrive FcInterNews, ieri c'erano osservatori nerazzurri a Parma per la sfida tra i ducali e l'Atalanta, in cui il colombiano ha realizzato una doppietta. L'ex Napoli e Udinese sogna una big del nostro campionato, e l'Inter è in pole. Prezzo? 50 milioni.