Inter unica italiana agli ottavi di Champions League: chi può pescare al sorteggio

AFP via Getty Images

Dopo l'eliminazione del Bologna nella fase a campionato, Milan, Atalanta e Juventus non riescono a superare i playoff, così(e poi agli eventuali quarti con Atletico Madrid, Bayer Leverkusen o Bayern Monaco)(e poi agli eventuali quarti con Atletico Madrid, Bayer Leverkusen o Real Madrid).di ottavi (4/5 e 11/12 marzo), quarti (8/9 e 15/16 aprile) e semifinali (29/30 aprile e 6/7 maggio) della massima competizione europea, che vedrà l'epilogo nella finale di sabato 31 maggio a Monaco di Baviera in Germania.

1°(Inghilterra) vs 15°(Francia) o 16°(Portogallo).2°(Spagna) vs 15°(Francia) o 16°(Portogallo).3°(Inghilterra) vs 14°o 19°(Olanda).4°(Italia) vs 14°o 19°(Olanda).5°(Spagna) vs 11°(Spagna) o 12°(Germania).

6°(Germania) vs 11°(Spagna) o 12°(Germania).7°(Francia) vs 10°(Germania) o 24°(Belgio).8°(Inghilterra) vs 10°(Germania) o 24°(Belgio).