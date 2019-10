La buona Inter vista a Barcellona, ma uscita sconfitta per 2-1 al Camp Nou in Champions League spinge per voltare pagina al più presto e concentrarsi subito per quello che potrebbe rivelarsi a tutti gli effetti il match più importante dell'anno, quello di domenica sera contro la Juventus. Antonio Conte dovrà fare i conti con una squadra che ha speso tanto contro il Barcellona, ma anche e soprattutto con una piccola emergenza in attacco fra l'assenza di Sanchez e il dubbio Lukaku.



SANCHEZ, DOPPIO PROBLEMA - L'espulsione rimediata dall'attaccante cileno contro la Sampdoria si sta rivelando doppiamente problematica per l'Inter che perde uno degli elementi di imprevedibilità dell'attacco nerazzurro oltre che un'alternativa in più a disposizione di Conte. Sanchez era in netta crescita, l'intesa con Lautaro é già ottima, e con un Lukaku sicuramente non al meglio averlo a disposizione sarebbe stato fondamentale.



OTTIMISMO LUKAKU - Proprio per l'attaccante belga filtra ottimismo dopo l'importante rivelazione di Conte in conferenza stampa: "ha un affaticamento muscolare da 10 giorni. Gli esami sono negativi, ma non se la sentiva di rischiare e le sensazioni dei giocatori vanno rispettate". Sensazioni che, rivela il Corriere dello Sport, sono oggi positive perché Lukaku non è rimasto a Milano per riposare, ma si è recato per due giorno in solitaria ad Appiano Gentile per lavorare e smaltire l'infortunio. Le chance che possa partire dal 1' contro la Juventus sono alte, ma lo sono anche i dubbi sulla sua condizione. Conte lo rischierà? Politano e Vecino (con Sensi alzato seconda punta come a Barcellona) sono pronti in alternativa.