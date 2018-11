Mettere Claudio Lotito e Beppe Marotta nella stessa stanza e non vedere scintille (anche solo verbali) fra i due è qualcosa di inusuale e anche inaspettato. I rapporti fra il presidente della Lazio e l'ex ad della Juventus negli ultimi anni sono stati a dir poco burrascosi soprattutto a livello istituzionale. Eppure dopo il primo riavvicinamento della scorsa estate le parti hanno fatto grossi passi avanti fino ad arrivare praticamente a una pace che potrebbe essere utile, stavolta per l'Inter dove Marotta approderà a breve, anche sul mercato in chiave Sergej Milinkovic-Savic.



PACE FATTA - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri presso la sede della FIGC dove si sono riuniti i vertici dei club italiani i due dirigenti si sono intrattenuti in un lungo, ma stavolta disteso, incontro. Un lungo faccia a faccia che ha confermato il cambio di clima nei rapporti fra Marotta e Lotito sempre meno distanti a livello politico dopo l'addio alla Juve.



OBIETTIVO MILINKOVIC - Un nuovo rapporto professionale che potrebbe aprire anche nuovi scenari di mercato perchè in vista della prossima estate colui che sarà il nuovo ad dell'Inter per la parte sportiva riproporrà l'assalto (mancato nell'ultimo periodo alla Juventus) a Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è ancora corteggiatissimo nonostante un rendimento inferiore rispetto alla passata annata e per concretizzare l'assalto servirà tanta diplomazia. Per questo la pace fatta fra Marotta e Lotito è e resta un segnale positivo. Per l'Inter, per la Lazio e per Milinkovic. E pace fu.