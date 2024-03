Inter padrona dello scudetto: in quota la seconda stella arriverà nel derby, per i bookie occhio al record di punti

Ancora una vittoria, la decima consecutiva in Serie A nel 2024 in altrettante partite. Un percorso netto che ha permesso ai nerazzurri di allungare fino a +16 sul Milan secondo a dieci giornate del termine, con la vittoria dello scudetto numero 20 ormai in cassaforte. Per gli esperti, il titolo arriverà alla 33esima giornata, proprio quella del derby contro il Milan, possibilità offerta a 1,65, in vantaggio su un tricolore portato a casa ancora prima, tra la giornata numero 31 e 32, visto a 2,20. Sale invece a 5,50 la conquista matematica dello scudetto tra 34esima e 35esima giornata, con un finale al fotofinish - all’ultima giornata - quotato addirittura in tripla cifra, a 100 volte la posta. Il cammino in questo girone di ritorno dell’Inter potrebbe portare anche a un clamoroso record, ovvero superare quota 102 punti conquistati dalla Juventus di Conte nella stagione 2013/14. Lautaro e compagni devo conquistare 28 punti nelle ultime 10 giornate, un ruolino che porterebbe a 103 punti, una possibilità proposta a 8.