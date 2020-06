Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l'ex difensore dell'Inter, Massimo Paganin, ha analizzato la partita vinta in extremis dai nerazzurri contro il Parma.



“L’Inter ha fatto tanta fatica e concesso molto, ma ha anche tirato tante volte. Nella percezione che abbiamo avuto, la squadra è sembrata poco equilibrata. Ha concesso occasioni nitide. Il calcio è questo, la qualità dei giocatori fa la differenza. Poi, nei cambi, ha trovato il vantaggio, ma la fase difensiva va sistemata per trovare il giusto equilibrio. Credo che la strada sia quella corretta, per crescere è necessario accettare gli uno contro uno”.