La difesa dell'Inter è la somma di tre grandi difensori ma su tutti, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, evidenzia la prova di de Vrij, perfetto anche contro la Lazio.



“Inter e Lazio se le danno a centro ring. Lo sforzo di de Vrij è quello di rialzare la linea difensiva, per evitare l’assedio e per compattare la squadra e non offrire profondità alla Lazio e togliere spazio alle imbucate. Spesso ci riesce e si accampa tra le tende di Inzaghi, a dimostrazione di un’ottima condizione atletica”.