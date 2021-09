L'Inter si è mossa bene sul mercato, a dirlo è il campo. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che evidenzia come nessuno, a parte i nerazzurri, possa vantare questo particolare record: già 3 dei nuovi acquisti hanno trovato la via del gol.



“Sono sei i nerazzurri che hanno già battuto il portiere avversario e l'unico che ha firmato una doppietta è stato Correa, in un esordio da ricordare nonostante sia partito in panchina contro l'Hellas. Nelle prime due giornate solo un'altra formazione può contare su 6 marcatori diversi: si tratta della Lazio di Sarri che ha il miglior attacco del campionato con 9 centri. La passata stagione l'Inter aveva vinto, a parimerito con Udinese e Torino, la graduatoria dei marcatori differenti con 17 calciatori a bersaglio. Nei primi 180' si è già rimessa sulla buona strada grazie soprattutto a Calhanoglu, Dzeko e Correa. In Serie A finora nessuno ha avuto 3 nuovi acquisti in gol. Le scelte di Marotta, Ausilio e Inzaghi finora hanno pagato”.