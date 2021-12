L'ingenuità commessa contro il Real rischia di costare cara a Barella e anche all'Inter, che potrebbe non avere a disposizione il centrocampista neanche per il ritorno degli ottavi. La Gazzetta dello Sport valuta con un 4 in pagella la sua prestazione.



Barella 4: “Non era serata ancor prima del rosso, tra interventi in ritardo e gol falliti. La sciocchezza è figlia della paura per esser caduto a un passo dai tabelloni. Ma resta un’ingenuità grave”.