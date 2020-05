Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere dell'Inter, Gianluca Pagliuca, svela un retroscena di mercato.



«Nel ‘97, quando con l’Inter tornai in nazionale, mi chiese il Manchester United. Non è che dissi di no, quello a dirlo fu Moratti: Pagliuca non si muove. Poi nel ‘99 l’Aston Villa ma in Spagna anche il Deportivo la Coruna che poi vinse la Liga. Rimpianti? No: nell’Inter cominciarono a venire i top, Ronaldo per esempio».