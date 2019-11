Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, parla a Tuttosport di Samir Handanovic: "E’ un portiere straordinario, il più forte. Che continua a crescere, stagione dopo stagione. Dallo scorso campionato ha trovato una grande continuità di rendimento, ora non alterna più grandi parate a qualche errore. Secondo me è il portiere più bravo che c’è in Italia. Più forte di Donnarumma? Oggi sì, lo è anche per l’esperienza, lo è perché ha trovato un grande equilibrio ed è forte anche di testa. Ma stiamo parlando di due grandi portieri, del presente e del futuro".



MUSSO E RADU - "Sono due giovani interessanti. Musso è un buon portiere ma ha ancora tanto da migliorare. Deve lavorare. Radu è cresciuto tanto a Genova, una piazza importante, esigente. Mi piace molto la sua reattività tra i pali, sta dimostrando di essere pronto. Forse deve migliorare ancora nelle uscite. Ma ha il tempo per farlo…".