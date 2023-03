Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere dell’Inter, Gianluca Pagliuca, ha espresso la propria opinione in merito a una possibile cessione di Onana.



“Se arrivasse una bella proposta, risponderei subito sì. Onana è un gatto, rapido e veloce, ma non blocca molto il pallone. Ma è primo anno in Italia, mi ha sorpreso in positivo. Se l'Inter vende Onana a una buona cifra e poi prende Vicario, fa un buon affare".