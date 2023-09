Evitare le insidie di Salerno riuscendo a dosare le energie in vista della sfida di Champions contro il Benfica. L’Inter di Simone Inzaghi si affiderà a un giusto turnover, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“La gara con gli emiliani è davvero una cartina di tornasole: una volta in vantaggio, si poteva amministrare e, invece, la stanchezza dei singoli ha pesato. Non a caso stavolta Simone farà accomodare in panchina i più spremuti finora: dopo sette filate da titolare, è naturale che Bastoni, Mkhitaryan e Lautaro vedano una partita dalla panchina, almeno dall’inizio. Oltre al fisico, però, ci sono la testa e il cuore da allenare ed è lì che si concentra il lavoro dell’allenatore: i nerazzurri devono capire che, pur essendo superiori a molti, forse a tutti, le vittorie non arriveranno mai da sole. Oltre a pensare di essere più forti, bisogna dimostrarlo ad ampio raggio: che l’avversario si chiami Sassuolo, Salernitana oppure Benfica, non fa differenza”.