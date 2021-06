Intervistato da Telelombardia, ospite della trasmissione QSVS, l'ex amministratore delegato dell'Inter, Ernesto Paolillo, ha svelato un colpo di mercato che Massimo Moratti, ai tempi presidente dei nerazzurri, avrebbe voluto concludere.



«Il giocatore che Moratti avrebbe voluto prendere? La grande operazione di mercato che ci teneva a fare era quella di portare all'Inter un grande campione, un francese che giocava in Inghilterra, Cantona. Ci andammo vicino ma non fu possibile concluderla quella operazione. Sarebbe stato il grande sogno di Moratti in quel momento»