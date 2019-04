Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, ha commentato ai microfoni di MC Sport la scelta di Spalletti di non convocare Icardi per la partita, poi persa dai nerazzurri, contro la Lazio. Queste le sue parole: "Spero che il tecnico abbia valutato le conseguenze delle sue scelte. Per fortuna nella società c'è Marotta, che saprà prendere le decisioni dovute. Nel bene e nel male, un allenatore deve essere libero di convocare chi vuole. Poi se fa le scelte sbagliate, ne paga le conseguenze".