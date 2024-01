Inter, Paolillo: 'Vi dico perché è positivo dover rincorrere la Juve. Supercoppa? Formula da buttare'

Ernesto Paolillo, storico amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze. Queste sono le sue parole: "Supercoppa? Io sono totalmente contrario a questo modo di far disputare questa competizione. Portare la Serie A all'estero, poi, è sbagliatissimo. La pubblicità internazionale si fa con la qualità del campionato, non con queste iniziative“.



FIORENTINA -INTER - Le assenze sono importanti. Ma l’Inter ha una rosa molto ampia, e non bisogna mettersi a piangere, i sostituti sono molto validi. Quest’Inter è molto forte, soprattutto perché è un gruppo coeso, questo è il grande merito di Inzaghi. E questo si vede perché in campo si aiutano tutti i giocatori“.



ITALIANO - Lo stimo tantissimo, penso sia uno dei migliori in Italia. Ma ora deve fare un po’ di esperienza, anche lo stesso Inzaghi ha dovuto farsela, pian pianino



CORSA SCUDETTO - Se si vuole dimostrare di essere il migliore bisogna lottare sempre. Dover rincorrere la Juve è uno stimolo in più, e magari può servire a qualcuno che poteva essere un po' rilassato