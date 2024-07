Inter, parla il dt del Domzale: "Topalovic simile a De Bruyne. Sul consiglio di Handanovic..."

Il nuovo acquisto dei nerazzurri Lukasta prendendo contatto con l'ambiente Inter e di recente il direttore tecnico del Domzale, squadra che ha ceduto il gioiellino sloveno, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, avanzando un paragone importante: "Per me, per il suo stile di gioco, assomiglia molto a Kevin De Bruyne, viste capacità di regia e conoscenza tecnica". Ecco poi le altre dichiarazioni:- "I suoi passaggi sono sorprendenti. Dategli i movimenti di giocatori che possano attaccare lo spazio dietro i difensori e lui li troverà con la palla. Sono assolutamente certo che giocherà con la nazionale slovena e dato che la nostra nazionale si è comportata molto bene negli ultimi due anni, questo fa di lui una stella nel nostro Paese. Il suo futuro successo dipenderà dal lasciare il segno in Serie A, uno dei migliori campionati del mondo, ma credo che ci riuscirà".

- "Ci sono stati contatti con i nerazzurri per tutta la primavera, poi si sono intensificati a maggio - racconta Orazem. L’ Inter è campione d’Italia e ha una squadra fantastica. Se Topalovic riuscisse subito a entrare in prima squadra sarebbe un risultato incredibile, Luka è estremamente motivato, quindi non escluderei nulla. Ma come giovane ha bisogno di minuti in campo, quindi probabilmente ne farà molti altrove (in Primavera, ndr), almeno all’inizio".- "E' stato Samir Handanovic a consigliarlo? Bè, la Slovenia è piccola, il nostro stadio è a soli 15 km dalla casa di Samir a Lubiana e anche lui era un giocatore del nostro club prima di trasferirsi all’Udinese, quindi sono sicuro che l’ha visto qualche volta. L’Inter era la più determinata a prenderlo. Anche nei discorsi tra i club è apparso evidente durante le settimane di discussioni che l’Inter lo volesse davvero e avesse un progetto pronto per lui. Noi del Domzale come club non ci concentriamo esclusivamente sugli aspetti finanziari degli accordi, ma vogliamo mettere i nostri giocatori nella posizione migliore per avere successo, questo è ad esempio il motivo per cui Benjamin Sesko è andato al Salisburgo e non in una delle squadre della Premier League. Con Luka è stato simile e sarà così anche in futuro. I giocatori che provengono dal Domzale e hanno successo in carriera sono lo scopo dell’esistenza del nostro club".