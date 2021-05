Max Agmayr, agente di Valentino Lazaro, parla a FcInter1908.it dell'esterno austriaco in prestito al Borussia Monchengladbach: "Futuro? Non lo so, non abbiamo ancora parlato con l'Inter. Il club è stato impegnato in questo periodo con altre questioni. Con la partenza di Hakimi e l'arrivo del nuovo tecnico potrebbe trovare spazio? Vediamo, è ancora presto. E con il Borussia dobbiamo ancora parlare. Ora è concentrato sull'Europeo, vuole giocare una grande torneo. Poi capiremo il futuro".