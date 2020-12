Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Verona: “Abbiamo affrontato una squadra tosta, dura. Siamo contenti, abbiamo corso tanto e non abbiamo mai mollato. Nel primo tempo molto bene, poi nella ripresa abbiamo dimostrato tanta cattiveria e determinazione, soprattutto la parola “squadra". Lo scudetto? Sono arrivato qui per vincere qualcosa con l'Inter e c'è questa opportunità. Lavoriamo ogni giorno per stare lassù, poi ci sono alcune partite dure come questa nelle quali bisogna dare di più. E oggi l'abbiamo fatto, ottenendo tre punti. Io e Lukaku? Fin dal primo giorno, abbiamo parlato. Lui è un bravo ragazzo, dentro e fuori dal campo. L'importante è che l'Inter vinca, poi siamo tutti contenti. Bisogna fare il meglio per la squadra. La dedica per il gol è per la mia famiglia che è venuta qui per le feste e per la mia ragazza che è incinta”